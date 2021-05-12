شكرا لقرائتكم خبر عن برتراند سيرحل عن صفوف ساوثامبتون في نهاية الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ساوثامبتون الأربعاء أن لاعبه رايان برتراند سيترك الفريق عندما ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري ليضع حداً لسبع سنوات في النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم برتراند (31 عاماً) إلى ساوثامبتون لأول مرة قادماً من تشيلسي على سبيل الإعارة في 2014، قبل أن ينتقل بشكل نهائي في العام التالي.

وأصبح الظهير الأيسر من العناصر المؤثرة في تشكيلة ساوثامبتون وشارك في 240 مباراة مع النادي وسجل ثمانية أهداف.

وقال النادي في بيان: على الرغم من أننا سنتذكر بإعجاب كل هذا الوقت، توصل النادي ورايان إلى اتفاق أنه حان الوقت للانفصال بالتراضي والمضي قدماً بالنسبة للجانبين.

وذكرت تقارير بريطانية أن برتراند قد ينتقل في صفقة مجانية إلى أرسنال أو ميلان أو موناكو.