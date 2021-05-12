شكرا لقرائتكم خبر عن علي حمد: كأس رئيس الدولة حافز للإبداع على كل الصعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب علي حمد البدواوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن ثقته في أن نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي سيجمع بين شباب الأهلي والنصر سيكون على مستوى كل الطموحات المعلقة عليه من حيث المستوى الفني، وذلك لرغبة الفريقين الجامحة في تحقيق اللقب الغالي، إضافة إلى الحوافز الإضافية المرتبطة بحسابات الديربي القائم بينهما منذ ميلاد البطولة.

وأكد البدواوي، أن البطولة تعد إرثاً من تاريخنا الرياضي، ولم تعد حدثاً كروياً فحسب؛ بل أصبحت مناسبة اجتماعية ووطنية تعبر من خلالها جماهيرنا عن وفائها المطلق لقيادتنا الرشيدة، كما أنها بما تعنيه لنا جميعاً تعتبر حافزاً للإبداع على كل الصعد، ولذا دأب اتحاد الكرة أن يحتفي بها ويوفر لها كل أسباب الجمال والجودة من حيث الإخراج والتنظيم لأن صورتها تظل عالقة في أذهان الجماهير حتى الموسم التالي.

وأضاف: «موسم 2020-2021 كان واحداً من أفضل المواسم التي شهدتها كرة الإمارات بشهادة الجميع، وقد جاءت عودة الجمهور لحضور المباراة في وقتها المناسب ليُكمل بهجة المناسبة وجمالها، ونتطلع لكي يكون بداية لعودة جماهيرية شاملة في الموسم المقبل».