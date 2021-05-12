شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام هامة عن زيادة الاستثمارات الكلية فى موازنة 2021-2022.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحكومة فى مشروعها للموازنة العامة للدولة 2021-2022 عن ارتفاع الاستثمارات الكلية عن تريليون جنيه لأول مرة لتبلغ تريليون و250 مليار جنيه، ونستعرض فيما يلى 8 أرقام هامة عن الاستثمارات الكلية: وصلت الاستثمارات الكلية إلى 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51 %. فى خطة العام المالى 2021/2022. بلغت الاستثمارات العامة نسبة 75% بإجمالى استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه. بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه . زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21% و 83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة ، و 50% زيادة في الاستثمارات المركزية . زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة بلغت 44% فى 2021/2022. القطاعات السلعية تحظي بـ 468 مليار جنيه بنسبة 37.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية. تحظى قطاعات الخدمات الانتاجية بقيمة 444 مليار جنيه بنسبة 35.5%،. بلغت قيمة استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27 %. .