شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام هامة عن زيادة الاستثمارات الكلية فى موازنة 2021-2022.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الحكومة فى مشروعها للموازنة العامة للدولة 2021-2022 عن ارتفاع الاستثمارات الكلية عن تريليون جنيه لأول مرة لتبلغ تريليون و250 مليار جنيه، ونستعرض فيما يلى 8 أرقام هامة عن الاستثمارات الكلية:
- وصلت الاستثمارات الكلية إلى 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%. فى خطة العام المالى 2021/2022.
- بلغت الاستثمارات العامة نسبة 75% بإجمالى استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه.
- بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه .
- زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21% و 83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة ، و 50% زيادة في الاستثمارات المركزية.
- زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة بلغت 44% فى 2021/2022.
- القطاعات السلعية تحظي بـ 468 مليار جنيه بنسبة 37.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
- تحظى قطاعات الخدمات الانتاجية بقيمة 444 مليار جنيه بنسبة 35.5%،.
- بلغت قيمة استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27%..