شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مبادئ تلتزم بها البنوك فى ممارسة أعمالها وفقا لقانون البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الجديد، المبادئ التى تلتزم بها كافة البنوك فى ممارسة أعمالها، وفى هذا الصدد تنص المادة 84 من القانون على أن تلتزم كافة البنوك بممارسة أعمالها وفقاً للمبادئ الأتية:

1 - الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزى عن أية مخالفات جسيمة تتعلق بأى منها.

2 - وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كيانها واستمراره.

3 - مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة.

4 - بذل العناية الواجبة وفقاً للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء.

5 - تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفي وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل.

6 - التعامل مع البنك المركزى بمصداقية وشفافية.

7 - العمل على منع تضارب المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.