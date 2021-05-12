شكرا لقرائتكم خبر عن 100 % زيادة فى إيرادات "حماية المستهلك".. و160 مليون جنيه نصيبه من الخزانة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت الإيرادات المتوقع تحصيلها بمشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2021/2022 نحو 4 ملايين جنيه، وذلك مقابل نحو 2 مليون جنيه فقط بموازنة العام الجارى 2020/2021 المُعدلة، بزيادة بلغت قيمتها 2 مليون جنيه بنسبة بلغت 100%.

وفى المقابل بلغت المصروفات المتوقعة بمشروع موازنة الجهاز للسنة المالية 2021/2022 نحو 164 مليون و413 ألف جنيه، مقابل نحو 98 مليون و769 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 56 مليون و644 ألف جنيه.

وبناءً على تلك التقديرات المُقدمة من وزارة المالية لمجلس النواب ضمن مشروعات موازنات الهيئات الخدمية، فقد بلغ العجز المتوقع بموازنة جهاز حماية المستهلك خلال السنة المالية الجديدة نحو 160 مليون و413 ألف جنيه، مقابل نحو 96 مليون و769 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى، بزيادة بلغت قيمتها نحو 63 مليون و644 ألف جنيه، ويُمول هذا العجز من الخزانة العامة للدولة.