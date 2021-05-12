شكرا لقرائتكم خبر عن «الأونروا» تدين مقتل أطفال فلسطينيين في غزة بنيران الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا” بأشد العبارات مقتل أطفال فلسطينيين قرب مخيم بيت حانون في قطاع غزة يوم أمس، بنيران الاحتلال الصهيوني.

وأعربت الوكالة، في بيان لها، عن قلقها العميق تجاه أثر التصعيد العسكري الحالي على حياة ومستقبل الأطفال، وفقا لوكالة “آكي” الإيطالية.

وأشارت “الأونروا” في بيانها إلى أن القانون الدولي ينص على ضرورة حماية الأطفال في أماكن النزاعات، وقالت “نكرر الدعوة لكافة الأطراف لضبط النفس واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي”، حسب البيان.

وقدمت “الأونروا” تعازيها لعائلة الضحايا، “فالأطفال القتلى ينتمون إلى عائلة واحدة وكانوا يتلقون تعليمهم في مدارس تابعة للوكالة”.