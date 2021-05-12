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الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 4000 حبة كبتاجون في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأحد تجار المخدرات وضبط بحوزته (4000) حبة مخدرة محافظة في الأنبار.
وقال الجهاز في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "نتيجة لتكثيف الجهد الأمني والاستخباري، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار بعد استحصال الموافقات القانونية من نصب كمين ادى الى الإيقاع بأحد تجار المخدرات، وضبط بحوزته (4000) حبة مخدرة نوع (كبتاكون) ينوي توزيعها على ارجاء المحافظة".

وأشارت إلى أنه "جرى تدوين اقواله اصولياً بعدما اعترف بتعاطيه وترويجه للمواد المخدرة، اذ تمت احالته الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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