انت الان تتابع خبر بيان من الوقف السني بشأن فتح المساجد وصلاة العيد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن ديوان الوقف السني، اليوم الاربعاء، عن استمرار فتح الجوامع والمساجد واقامة صلاة العيد والصلوات كافة بسكل اعتيادي.
وقال رئيس الوقف سعد كمبش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "يؤكد على استمرار فتح المساجد وإقامة صلاة العيد والصلوات كافة بشكل اعتيادي".
واضاف البيان "لا يوجد هناك أي غلق خلال فترة الحظر".
واختتم كمبش "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".
واضاف البيان "لا يوجد هناك أي غلق خلال فترة الحظر".
واختتم كمبش "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".