اخبار العالم

بالوثيقة.. ذي قار تطالب باستثنائها من قرار تخفيض اوبك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. ذي قار تطالب باستثنائها من قرار تخفيض اوبك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رفعت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، طلباً إلى رئاسة مجلس الوزراء، لاستثناء المحافظة من قرار تخفيض أوبك.
وقالت المحافظة في وثيقة وردت إلى الخليج 365، إنه "استناداً إلى قرار مجلس النواب العراقي المرقم 17 لسنة 2019 والذي اعتبر محافظة ذي قار محافظة منكوبة، ولكون التخفيض يؤثر على العائدات المالية للمحافظة ومبالغ البترودولار والمنافع الاجتماعية".

وأضافت "يرجى الموافقة على استثناء محافظة ذي قار من التخفيض المشار إليه، وتعويضه من بقية الحقول النفطية (خارج المحافظة) كون نسب التخفيض فيها تعد قليلة مقارنة مع نسب الانتاج".

في ما يلي نص الوثيقة:

ExtImage-6853831-1594810880.jpg
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا