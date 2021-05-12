جريفيث يدعو مليشيات الحوثي لوقف هجومها على مأرب فورًا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، إن الهجوم المستمر من جانب مليشيات الحوثي على مأرب غير مبرر.

ودعا المبعوث الأممي، خلال كلمة أمام مجلس الأمن، مليشيات الحوثي إلى وقف هجومها على مأرب فورًا لتجنب تفاقم المخاطر التي تهدد استقرار البلاد.

وتترقب الأوساط السياسية اليمنية باهتمام بالغ جلسة مجلس الأمن اليوم الأربعاء، والتي يتوقع أن تشكل قرارتها منعطفاً مهماً في مسار الحرب الدائرة في البلاد، والدفع باتجاه تحقيق السلام في ظل رفض مليشيا الحوثي مقترحات وقف القتال، وتمسكها بالتصعيد العسكري.

وتتصدر معارك شرقي اليمن خصوصا في مأرب أولويات الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعهدت بدعم صمود الجيش اليمني والقبائل للتصدي للحوثيين.

ويخوض الجيش اليمني، بدعم بري من رجال القبائل وضربات جوية مكثفة من التحالف العربي بقيادة السعودية، مواجهات شرسة في جبهات محافظتي مأرب والجوف.