شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل شحنة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصينى مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة الدولى، مساء غدا الخميس، شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا الصينى "سينوفارم"، على متن طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة الصينية بكين. وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة لليوم السابع، إنه من المنتظر أن تصل شحنة اللقاح الجديدة إلى مطار القاهرة غدا الخميس فى تمام الساعة 11:10 مساء على متن رحلة تابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3002 من طراز بوينج 789 والقادمة من العاصمة الصينية بكين، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستقوم السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن الشحنة وتسليمها للجهات المختصة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وصول 900 ألف جرعة من لقاح كورونا من شركة سينوفارم علي مدار الأيام القادمة دفعة أولي تتضمن 400 ألف جرعة ثم دفعة ثانية تتضمن 500 ألف جرعة لقاح علي أن تتسلمها معامل هيئة الدواء لتحليلها، والتأكد من سلامتها ليتم توزيعها فيما بعد علي مراكز اللقاحات والتطعيمات الخاصة بوزارة الصحة والسكان.

وأكدت وزارة الصحة، إن مصر حصلت من الصين على 600 ألف جرعة حتى الآن دخلت فعليا للبلاد علي مدار الفترة الماضية وفعليا تم تطعيم المواطنين بها ولم يحدث للذين حصلوا علي تطعيم سينوفارم أى مضاعفات مؤكدة أن اللقاحات آمنه وفعالة وليس لها أى أضرار، وانما تحمى من العدوى بنسبة 86% وتستطيع تكوين أجسام مضادة للفيروس بنسبة 99% وتمنع الدخول في الحالات الحرجة بنسبة 100%.