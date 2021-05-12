شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات إعادة توزيع المعاش بين المستحقين.. اعرف القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، كما يشتمل على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها، واستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وفيما يلى نستعرض الحالات التى يعاد فيها توزيع المعاش بين المستحقين.

ووفقا للقانون:

يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع الآتية:

- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.

- عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب.