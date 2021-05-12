"الزراعة": تفعيل غرفة عمليات منع التعدي على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بين لها اليوم الأربعاء، متمثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنها دشنت غرفة عمليات مركزية، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها وإزالتها في المهد، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي وجهاز الشرطة.

وقال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه جرى الربط بين غرفة العمليات المركزية، والغرف العامة والفرعية بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية، لرصد أي حالات للتعدي على الرقعة الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها على الفور، وأنه يتم أيضا تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين في هذا الشأن على مدار الساعة، ويتم التعامل بحزم وجدية وتنفيذ الإزالة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضي، أنه جرى إلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية، طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لتكليفات رسمية صادرة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، وتم التأكيد على المرور الدوري والمستمر لمشرفي الأحواض، على الزمامات والمتابعة لأي حالة تعدي على الأرض الزراعية، لإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.