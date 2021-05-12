ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48 شهيداً بينهم 14 طفلاً و3 سيدات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 شهيدا، بينهم 14 طفلا.



يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال غاراتها الجوية العنيفة على أهداف متنوعة في قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة في بيان، إن 48 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء التصعيد (الاثنين) وحتى الساعة 13:00 من الأربعاء (10:00 ت.غ)، بينهم 14 طفلا و3 سيدات.



وأضافت أن عدد الإصابات وصل إلى نحو 305، بجراح مختلفة.



وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، باندلاع جولة القتال الحالية بين إسرائيل، وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، التي بدأت مساء الاثنين الماضي.



والثلاثاء، تدهورت الأمور بشكل كبير، وغير مسبوق، عقب لجوء إسرائيل لسياسة تدمير الأبراج السكنية بغزة، ورد حركة حماس، بإطلاق عشرات الصواريخ نحو وسط إسرائيل.



وفجر الأربعاء، أفاد مراسل الأناضول، أن الطائرات الإسرائيلية، أسقطت خلال دقائق معدودة، عشرات القنابل المتفجرة على عدة أماكن في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

الأناضول