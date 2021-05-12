شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 4 جنود من قوات الاحتلال في استهداف مركبة عسكرية قرب غزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قُتل جندي إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفاوتة في عملية استهداف مركبة عسكرية “جيب”، في محيط مستوطنة حدودية، بصاروخ “كورنيت” موجه على حدود قطاع غزة، وفقا لـ”العربية”.

في سياق متصل، أعلنت شرطة الاحتلال أن رجلاً وفتاة قُتلا في مدينة اللّد الإسرائيليّة أثناء وجودهما داخل سيّارة أصابها صاروخ أطلق من قطاع غزّة.

قتلى داخل الكيان الصهيوني

وبذلك يرتفع إلى عدد القتلى في إسرائيل إلى 5 جرّاء القصف الصاروخي الذي تشنّه منذ مساء الاثنين مجموعات مسلّحة انطلاقا من غزّة.

وقالت مصادر إن أكثر من 1000 صاروخ أُطلقت من قطاع غزة منذ بداية العدوان الصهيوني، فيما أعلن الإعلام الصهيوني أن تل أبيب رفضت مقترحا قدمته الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عدوانها على قطاع غزة مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في صفوف الفلسطينيين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 35 شهيدًا بينهم 12 طفلًا و3 سيدات و233 إصابة بجروح مختلفة.

من جهة أخرى دمرت طائرات الاحتلال بسبعة صواريخ برجًا سكنيًا وسط مدينة غزة مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه.