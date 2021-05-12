شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن جاهزية مستشفياتها في سيناء لاستقبال مصابي غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء في مصر، أن مستشفى العريش العام جاهز لاستقبال أي إصابات من قطاع غزة نتيجة التصعيد الأخير لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أحداث المسجد الأقصى.

وقال مدير الصحة بمحافظة شمال سيناء الدكتور طارق شوكة، في تصريح له اليوم إنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد المركزي، وتعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض .

وأوضح أن مستشفيات شمال سيناء على قدر كبير من المسؤولية ولها تجارب في علاج المرضى والمصابين، وأن أطباء البروتوكول القادمين من 4 جامعات مصرية «الأزهر، الزقازيق، المنصورة والقاهرة»، موجودون بصورة مستمرة طوال أيام الأسبوع في مستشفى العريش العام.

بدوره، استعد مرفق إسعاف شمال سيناء، من خلال التمركز في النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لنقل الحالات المستعصية للمحافظات الأخرى، والعمل على فتح اتصال مباشر مع جميع المستشفيات طوال 24 ساعة.