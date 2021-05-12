بالأسماء.. إسرائيل تعلن نتائج عملية "فريدة" لاستهداف قادة حماس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن نتائج "عملية معقدة وفريدة" أدت إلى اغتيال عدد من القادة العسكريين لحركة "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم خلالها القضاء على عدد من كبار قادة هيئة أركان الجناح العسكري لحماس ومن بينهم قائد لواء مدينة غزة وقائد منظومة السايبر وتدقيق الصواريخ التابعة لحماس، بالإضافة إلى قائد منظومة الإنتاج في الحركة".



وأوضح أن العملية أسفرت عن مقتل كل من:

بسام عيسى- قائد لواء مدينة غزة في حماس. يعتبر ناشطا عسكريا بارزا ويشغل منصب قائد لواء مدينة غزة منذ العام 2017.



جمعة طحلة- قائد منظومة السايبر وقائد مشروع تدقيق الصواريخ



جمال زبدة- قائد مشروع التطوير والمشاريع في فرع الإنتاج الصاروخي



خازم خطيب- قائد هيئة المهندسين في منظومة الإنتاج في حماس ونائب قائد منظومة الإنتاج



ووفق البيان، تم القضاء على نشطاء آخرين:



سامي رضوان- قائد المديرية التقنية في الاستخبارات العسكرية

وليد شمالي- قائد مديرية العتاد الصناعي في منظومة الإنتاج

كما قتل في الغارات نحو عشرة نشطاء آخرين في منظومة الإنتاج والبحث والتطوير التابعة لحماس، وفق المصدر ذاته.