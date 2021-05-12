وسط تصعيد إسرائيلي فلسطيني.. قلق دولي ودعوات للتهدئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع اشتعال النزاع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تتصاعد دعوات التهدئة والمساعي الدولية الحثيثة لإيجاد حل للصراع.

وبرز الدور الإماراتي، في مساعي وقف علمية التصعيد، عبر خطوات فعلية من بينها استضافة المؤتمر الافتراضي الطارئ لاتحاد البرلمان العربي، في إطار دعمها التاريخي المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وتسعى الإمارات إلى نزع فتيل التوتر والبحث عن حلول موضوعية مستدامة للتوترات التي تشهدها القدس حاليا، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات وعدم انتهاك حرمة الأقصى المبارك، وحقن دماء الأبرياء ووقف التصعيد الذي بدأ يتسع نطاقه.

وبادرت الإمارات إلى التحرك على أكثر من صعيد وعلى أعلى المستويات لخفض التصعيد، وأعلنت عن مواقف قوية واضحة داعم للحق الفلسطيني.

وفي سياق متصل، عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء التوترات الراهنة في إسرائيل وقطاع غزة، مؤكدا دعم بريطانيا لحل الدولتين.

وقال جونسون للبرلمان: "أشعر بقلق بالغ إزاء ما نشهده"، وتابع "نريد جميعا أن نرى وقف التصعيد بشكل عاجل من الجانبين. موقف هذه الحكومة هو.. لا نزال نعتقد أن حل الدولتين هو أفضل سبيل للمضي قدما".

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن وزير الخارجية دومينيك راب سيتحدث إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم.

وفي سياق متصل، دعا الكرملين، الأربعاء، طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى العمل على إيجاد حل للنزاع استنادا إلى القرارات القائمة لمجلس الأمن الدولي.



وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في المنطقة.

وقال: "على الطرفين إيجاد القدرة على الشروع في حل المشكلة، وذلك بالاستناد إلى القرارات القائمة لمجلس الأمن الدولي قبل كل شيء".



وتابع: "ندعو الطرفين إلى ضبط النفس. نحن قلقون إزاء تنامي عدد الضحايا في صفوف المدنيين وعمليات القصف العشوائية يروح ضحيتها مدنيون".

بدوره، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، للرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء اتصالات دولية للحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى ومنع تهجير الفلسطينيين.

وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي عن قلقه خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني إزاء التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومنذ الإثنين، تتبادل قوات الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضربات صاروخية، أسفرت حتى الآن عن سقوط عشرات الإسرائيليين بين قتيل وجريح، إضافة إلى إعلان الفلسطينيين عن مقتل 43 من سكان القطاع، بينهم 13 طفلا، وإصابة 300 بجروح.