كتائب القسام تقول إنها قصفت أسدود وديمونا بـ65 صاروخا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس، إطلاق رشقة صاروخية تجاه مدينتي أسدود وديمونا جنوب إسرائيل.

وقالت، في بيان، إنها وجهت ضربةً بـ15 صاروخاً لديمونا و50 صاروخاً لأسدود بعد ظهر اليوم الأربعاء.



ودوت صافرات الإنذار جنوب إسرائيل، كما أعلن الجيش عن إطلاق صواريخ جديدة من القطاع تجاه مناطق بالجنوب.



جاء ذلك بعد كشف الجيش الإسرائيلي عن "عملية معقدة وفريدة" أدت إلى اغتيال عدد من القادة العسكريين لحركة "حماس".



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "نفذ الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس داخل مدينتيْ غزة وخانيونس".



ولم يكشف عن أسماء المستهدفين ولكنه قال "إنهم يشكلون جزءا مهما من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من محمد الضيف"، قائد الجناح العسكري لحركة حماس.



ولفت إلى أنه سينشر في وقت لاحق اليوم تفاصيل إضافية.



ولم تعلن حماس رسميا عن تعرض أحد قادتها للاستهداف.



في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القتلى بغزة إلى 53 منهم 14 طفلا و3 نساء، وإصابة 320 آخرين.

