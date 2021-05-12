إطلاق صواريخ جديدة من غزة تجاه جنوب إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، عصر الأربعاء، إطلاق صواريخ جديدة من غزة تجاه مناطق جنوب البلاد.

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع تم اعتراض أكثر من 800 منها.

وبعد ليلة شهدت تبادل عمليات قصف، قال الجيش الإسرائيلي إنه أنجز فجر الأربعاء "سلسلة من الغارات" الجديدة والواسعة "استهدفت منازل تعود إلى أعضاء رفيعي المستوى في حركة حماس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على نشطاء كبار في منظومة الاستخبارات العسكرية لحماس، بينهم حسن القهوجي ونائبه وائل عيسى قائد فرع التجسس المضاد وشقيق قائد الجناح العسكري لحماس مروان عيسى.

فيما أشارت حماس إلى أن هذه "الغارات المتتالية" أسفرت عن تدمير مقر قيادة الشرطة من دون أن تحدد ما إن كانت خلفت إصابات.

وتعتبر الضربات الجديدة في القطاع الأكبر منذ حرب 2014، في تصعيد يفاقم القلق الدولي من "حرب واسعة" في وقت لا تلوح فيه أي إشارة إلى تهدئة مع تصاعد العنف حاليا، وسط دعوات إلى التهدئة.

53 قتيلا بينهم 14 طفلا و3 نساء، قضوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فيما أصيب 320 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

تصعيد هو الأعنف منذ الحرب الأخيرة على غزة عام 2014، أشعلته مواجهات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.