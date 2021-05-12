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إسرائيل تعلن عن "عملية فريدة" لاستهداف قيادات عسكرية لحماس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الجيش الإسرائيلي عن "عملية معقدة وفريدة" أدت إلى اغتيال عدد من القادة العسكريين لحركة "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "نفذ الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس داخل مدينتيْ غزة وخانيونس".

ولم يكشف عن أسماء المستهدفين ولكنه قال "إنهم يشكلون جزءا مهما من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس، ومقربون من محمد الضيف"، قائد الجناح العسكري لحركة حماس.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه سينشر في وقت لاحق اليوم تفاصيل إضافية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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