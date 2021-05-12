زلزال إيثريوم المشفر.. قمة جديدة مكاسبها فوق 500%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغت العملة المشفرة إيثريوم قمة غير مسبوقة، اليوم الأربعاء، لتواصل المكاسب على خلفية تنامي الاهتمام بالعملات المشفرة من المؤسسات.

وصعدت إيثريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث رأس المال السوقي بعد بيتكوين، إلى ذروة عند 4372.35 دولار، لتتخطى ذروتها السابقة المسجلة يوم الإثنين 11 مايو/أيار الجاري، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة 2%.



تهديد إثريوم

قفزت إيثريوم بنحو 500% مقابل الدولار هذا العام، ويراهن المستثمرون، على احتمال اتساع قاعدة استخدام ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، مما دعم عملات رقمية أخرى أيضا.

وتهدد "إيثريوم" ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، عرش سيدة العملات الرقمية الأغلى والأقوى "بيتكوين".

وتعد "إيثريوم"، أبرز العملات المشفرة على الإطلاق بعد عملة "بيتكوين" التي تعثرت خلال الشهر الماضي، من حيث القبول المؤسسي.

وأغلب المؤسسات التي تقبل الدفع بـ"بيتكوين"، تقبل الدفع بـ"إيثريوم"، هذا بخلاف إطلاق العديد من صناديق الاستثمار التي تتيح للعملاء الولوج إلى "إيثريوم" كما الحال في "بيتكوين".





ومنذ بداية العام، ارتفعت "بيتكوين" للمثلين، وزادت "إيثريوم" لأكثر من 5 أمثالها، فيما قفزت "دوجكوين" بأكثر من "مئة ضعف" بفضل حالة الحماس التي امتدت من "بيتكوين" للعملات المشفرة الأخرى.

تراجع بيتكوين

وتراجعت سيدة العملات المشفرة بالعالم "بيتكوين"، قليلا لتسجل نحو 56 ألفا و353 دولارالكنها قريبة من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

وكانت بيتكوين قد بلغت مستوى غير مسبوق عند ما يقل قليلا عن 65 ألف دولار.

والعملة الافتراضية أو المشفرة، هي نقود افتراضية تأخذ شكل الرموز المميزة أو "العملات المعدنية" التي يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات؛ لكنها تستخدم تقنية blockchain لتأمين المعاملات عبر الإنترنت عبر الأنظمة اللامركزية.

4.9 مليار دولار التدفقات إلى العملات المشفرة

وفي الأسبوع الأخير من شهر أبريل/نيسان الماضي، أفادت بيانات من كوينشيرز لإدارة العملات الرقمية بأن التدفقات إلى صناديق ومنتجات العملات المشفرة بلغت 4.9 مليار دولار بحلول 16 أبريل/نيسان، مع تباطؤ وتيرة الزيادة بعض الشيء في الأسبوعين الأولين من الشهر بعد بلوغ مستويات غير مسبوقة في الربع الأول من العام.

والرقم مرتفع حوالي 9% عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 4.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى من العام.

كانت وتيرة التدفقات قد هدأت بالفعل في الربع الأول، وذلك بعد قفزة 240% في الربع الرابع من العام الماضي.

وقالت كوينشيرز إنه مع ذلك، بلغ إجمالي التدفقات في الأسبوع الثاني من أبريل نيسان 233 مليون دولار، وهو الأكبر منذ أوائل مارس/آذار.

صدمة ماسك

وهوى سعر عملة "دوجكوين" الرقمية المشفرة، الأحد الماضي، بعلى خلفية تصريحات غير واضحة من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في البرنامج الهزلي Saturday Night Live.

قال ماسك: "إنها مستقبل العملة.. إنها أداة مالية لا يمكن إيقافها وقد تسيطر على العالم"، بهذه الكلمات رد على التساؤلات حول سر دعمه لدوجكوين، لدى ظهوره كمقدم لبرنامج Saturday Night Live، السبت.

وما أن انتهى ماسك من كلماته حتى أصيب الجميع بالصدمة والإحباط، كونها كلمات عائمة لا تدل على شيء ولا تحمل جديدا يعتد به.

وكالعادة تحرك رأس المال "الكاره للتخمينات" إلى الهرب مخلفا وراءه خسائر فادحة للعملة المشفرة.

وماسك، يكاد يكون السبب الأبرز لارتفاع غير مبرر حققته "دوجكوين" خلال الشهر الماضي بنسبة 800% لتصبح رابع أكبر عملة رقمية من ناحية القيمة السوقية.