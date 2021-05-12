استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مدينة (طوباس) شمال الضفة الغربية اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر محلية في المدينة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الشهيد رشيد أبوعرة (16 عاما) استشهد بعد إصابته برصاصتين في الرقبة والصدر خلال المواجهات التي وقعت بالمدينة عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال.

وعلى صعيد متصل ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 39 فلسطينيا في الضفة الغربية غالبيتهم أسرى محررون فيما ذكرت مصادر محلية أن غالبية المعتقلين من حركة (حماس).

وكان شاب فلسطيني استشهد فيما أصيب ثلاثة آخرون في وقت سابق اليوم بعدما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار داخل مخيم (الفوار) جنوب (الخليل) بالضفة الغربية.

وشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية خلال الساعات الماضية تظاهرات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي دعما لمدينة القدس وتنديدا بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.