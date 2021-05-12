قوات الاحتلال تعتقل 46 فلسطينيا في الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء طالت 46 مواطنا فلسطينيا.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي إن حملة الاعتقالات هي الأعلى منذ يناير الماضي وإن غالبية المعتقلين أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال مرات عدة إضافة إلى صحفيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المعتقلين وقامت بتفتيشها وتحطيم محتويات عدد منها.

وتتزامن حملة الاعتقالات مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وحالة الغضب التي تسود الأراضي الفلسطينية كافة تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة والقدس.