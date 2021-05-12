«البرلماني العربي»: أي حل يتجاوز حقوق الفلسطينين مرفوض شكلاً وموضوعاً

الشارقة: ”الخليج 365”

قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والاتحاد البرلماني العربي صقر غباش، الأربعاء، خلال المؤتمر الطارىء لاتحاد البرلمانيين في ابوظبي إن أي حل يتجاوز حقوق الفلسطينيين مرفوض شكلاً وموضوعاً.

وأوضح غباش أن «معايشتنا لكل أشكال الصمود الفلسطيني تدعونا لموقف عربي موحد واستمرار الأردن في رعاية المقدسات في القدس ورفض محاولات إسرائيل المساس بهذه الوصاية».

من جانبه، طالب أمين المجلس التشريعي الفلسطيني محمد صبيح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالعمل على إلزام الدول العربية والإسلامية بدعم القدس وأمن الفلسطينيين،

فيما وجه عبدالمنعم العودات رئيس مجلس النواب الأردني «رسالة فخر واعتزاز لأهلنا في فلسطين وهم يواصلون نضالهم دفاعاً عن الاقصى»، ودعا عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في السعودية، المجتمع الدولي إلى تحميل الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء السافر والتصعيد ونجدد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني