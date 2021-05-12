مبعوث أمريكي عاجل لوقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

يتجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتدخل بقوة لوقف تصاعد المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين، وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بايدن قرر توجيه مبعوث خاص على عجل، خلال ساعات، وتوقع موقع «أكسيوس» الإخباري أن يتوجه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية هادي عمرو، إلى تل أبيب، الأربعاء.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم ما زالوا ينتظرون التأكيد النهائي لوصول عمرو، لكنهم أكدوا أنه من المحتمل أن يهبط في إسرائيل خلال ساعات. وسيكون هذا التحرك هو الأكثر نشاطاً لإدارة ترامب منذ بدأت الأزمة في القدس وغزة قبل بضعة أيام. وستكون هذه أيضاً أول زيارة يقوم بها عمرو، ذي الأصول الفلسطينية، إلى المنطقة، ومن المتوقع أن يلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك مع الهيئات الدولية المشاركة في جهود التهدئة.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن إدارة بايدن تعمل مع مصر في الأيام الأخيرة لمحاولة وقف التصعيد.

وتحدث مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، عبر الهاتف، الثلاثاء، مع نظيره المصري عباس كامل. وقال البيت الأبيض إن سوليفان بحث مع المسؤولين المصريين «خطوات لإعادة الهدوء في الأيام المقبلة». وأجرى مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية محادثات مماثلة مع المصريين.

ويضع العنف المتصاعد الرئيس الأمريكي أمام معادلة معقدة دبلوماسياً، بما أن الأوراق التي يمتلكها محدودة، ولكن سياسياً أيضاً إذ دفعه الجناح اليساري لحزبه إلى أخذ مسافة واضحة من إسرائيل بعد الدعم الثابت والقوي الذي أبداه دونالد ترامب.

ودعا سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، الأربعاء، الولايات المتحدة إلى التدخل من أجل وضع حد لأعمال العنف المتجددة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال «نحن بحاجة إلى تدخل أمريكي. من الواضح أنهم (الأمريكيون) هم الذين ما زالوا يملكون الرافعات الدبلوماسية الرئيسية حالياً، رغم أنه ينبغي لأوروبا أن تكون أكثر حضوراً».

وتابع «هناك تصعيد كبير، ومن الضروري أن تتدخل الإدارة الأمريكية»، مؤكدا أن «علينا أن ننخرط، أوروبيين وأمريكيين، مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمحاولة إيجاد حل في الأيام المقبلة».