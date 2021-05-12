بلدية الشارقة تشكل فرقاً للتعامل مع ملاحظات الجمهور خلال العيد

ثابت الطريفي: قطاعات البلدية كافة جاهزة لاستقبال عيد الفطر

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد وفق خطط ممنهجة لضمان تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير وتنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة سواء على المنشآت الغذائية أو صالونات الحلاقة ومراكز التجميل أو حملات رصد جميع مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية لاتخاذ اللازم حيالها.

وقال ثابت الطريفي مدير عام البلدية إن قطاعات البلدية وإداراتها كافة وضعت خطط عمل استعداداً لاستقبال العيد من خلال تشكيل فرق تعمل على مدار الساعة للتعامل مع ملاحظات واستفسارات الجمهور وتنظيم حملات وزيارات تفتيشية مكثفة تشمل مختلف المجالات منها المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، فضلاً عن تعزيز الجانب التوعوي لدى الجمهور.

وأكدت الشيخة شذى المعلا مساعدة المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية أن فرق التفتيش ستكثف من حملاتها وجولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالتدابير والضوابط الصحية كافة التي أعلنتها البلدية سابقاً، وتكثيف الزيارات التفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل حيث تشهد إقبالاً من الجمهور خلال هذه الفترة، مشيرةً إلى أن البلدية نظمت 14 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري و4 آلاف زيارة على الصالونات ومراكز التجميل في الفترة نفسها.

من جهته أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أنه سيتم تنظيم حملات تفتيشية مكثفة لرصد السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام والتأكد من التزام الجمهور باستخدام المواقف العامة بالشكل الصحيح، وعدم الوقوف بشكل مزدوج أو حجز أكثر من موقف أو غيرها من السلوكيات، حيث تعتبر المواقف العامة مجانية أول وثاني وثالث أيام العيد باستثاء بعض المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الزرقاء المثبة أسفل اللوحات الإرشادية الخاصة بالمواقف العامة.

وأوضح علي عبيد الحمودي مدير إدارة الاتصال المؤسسي أن حدائق مدينة الشارقة تستقبل الجمهور وفق تدابير وقائية وضوابط تضمن التباعد الاجتماعي وقضاء أوقات جميلة حيث تفتح أبوابها من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً باستثناء الحدائق في المناطق التجارية كما يستقبل «منتزه الشارقة الوطني» الجمهور من الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وحذرت بلدية مدينة الشارقة من التعامل مع القصابين الجائلين لما يشكلوه من خطر على الصحة نظراً لعدم خضوع الذبيحة للفحص والذي بدوره يعرّض المستهلك للإصابة بالأمراض المختلفة وعدم توفر الخبرة الطبية لديهم للحكم على صلاحية الذبائح للاستهلاك وعدم درايتهم بالشروط الشرعية للذبح وعدم ضمان خلوّهم من الأمراض المُعدية التي من الممكن أن ينقلها من خلال الذبيحة خاصة في الوقت الحالي وهو ما يسبب مخاطر على صحة المستهلك وعدم التخلص السليم من مخلفات الذبح الذي يؤدي إلى تلوث البيئة.

كما حذرت من استخدام الألعاب النارية والمفرقعات لما تشكله من خطر على أفراد المجتمع خاصة الأطفال لاحتوائها على مواد مضرة بالصحة حيث تمنع البلدية بيعها وتنظم حملات تفتيشية مستمرة للتأكد من عدم بيعها والتعامل معها، وأهابت بالجمهور ضرورة التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أية تجاوزات أو ملاحظات. (وام)

