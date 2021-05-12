شكرا لقرائتكم خبر عن 27 جامعة حكومية في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

كشف تقرير أعده د. محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات بمصر، أن إجمالي عدد الجامعات الحكومية القائمة حالياً بلغ 27 جامعة، تضم 442 كلية، و24 معهداً فنياً للتمريض، و37 للدراسات العليا.

وأكد المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيحرص خلال الفترة المقبلة، على إعلان أسماء الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد المرخص للعمل لها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، حتى لا يقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة للالتحاق بالكيانات الوهمية غير المرخص لها من الوزارة.