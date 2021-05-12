شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب المقصورة الثالثة لتوت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

انتهى مرممو وأثريو المتحف المصري الكبير من إعادة تركيب المقصورة الثالثة للملك توت عنخ آمون، التي استقبلها المتحف مؤخراً، تمهيداً لعرضها في المكان المخصص لها مع باقي المقاصير الخاصة بالملك الشاب.

وأشار د. الطيب عباس، مساعد الوزير للشؤون الأثرية في المتحف إلى أن فريق العمل بالمتحف، قام بإزالة طبقات الحماية من على جدران المقصورة، والتي استخدمت لحمايتها أثناء عملية النقل، كما قام بأعمال التنظيف اللازمة لجميع الأسطح المذهبة فيها.

وتتكون المقصورة من سقف مزين بقرص شمس مجنح وثمانية طيور موضوعة تحتها ألقاب الملك، وأيضاً يحوي السقف نقوشاً من الداخل كذلك تحوي المقصورة بوابة عليها نقوش، ونصوص.