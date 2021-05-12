شكرا لقرائتكم خبر عن جمع 100 ألف مفردة تراثية أردنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية جمع نحو 100 ألف مفردة ضمن مشروع «المكنز الوطني للتراث الشعبي». وأشارت إلى مراجعة وتدقيق المفردات التراثية وفرزها تمهيداً لطرحها ضمن إصدار يضم العادات والتقاليد الشائعة والأدب الشعبي، وأشكال التعبير، والحرف والمهن التقليدية، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى جمع التراث الشعبي ميدانياً ووثائقياً، وتكوين قاعدة بيانات شاملة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة في مجال المأثورات والألفاظ المتداولة، وشرح معانيها، وطريقة نطقها بالشكل الصحيح. ولفتت إلى هدف إحياء التراث الأردني وحفظه من الضياع اعتماداً على خبراء ومتخصصين.

ويسلط المشروع في أحد مجالاته الرئيسية، الضوء على مصطلحات مستخدمة في مهن يدوية مُدعَّمة بالصور، ومقاطع مرئية في مقدمتها إنتاجات القش المتنوعة اعتماداً على عيدان القمح التي يطلق عليها «القَصَلْ»، والمتوفرة في الأرياف والمناطق الزراعية القروية، وكذلك «تهديب الشمغ» من خلال نسج حواف «الكوفية» الأردنية.