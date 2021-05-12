شكرا لقرائتكم خبر عن الضغوط تدفع رئيس الاتحاد الألماني إلى الاستقالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريتس كيلر استقالته من رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد مقارنته أحد خصومه بقاضٍ نازيّ، وذلك في خضم التفاوض مع المدرب هانزي فليك لخلافة يواكيم لوف بعد كأس أوروبا المقبلة.

وتعرّض كيلر (64 عاماً) لضغوط كبيرة، بعد مقارنته في إبريل الماضي نائبه راينر كوخ بقاضي النظام النازي السيء السمعة رولاند فرايزلر الذي حكم على الكثير من المعارضين بالإعدام وشارك في مؤتمر وانسي الذي اتخذ قراراً بشأن المحرقة.

وأعلن الاتحاد الألماني أن كيلر سيسلّم تفويضه الإثنين المقبل، بعد مثوله أمام محكمة داخلية للاتحاد للردّ على ألفاظه الخارجة عن النص. وبرغم اعتذاره وقبول الاستماع إلى أقواله، أجبر كيلر على الاستقالة من قبل رؤساء اتحادات إقليمية عدة طالبوه الأحد بالتخلّي مهامه.

وانتخب رئيس نادي فرايبورغ بالإجماع في 2019 بمهمة إعادة الهدوء إلى الاتحاد القوي، وذلك بعد نزاعات داخلية إثر مزاعم بفضائح فساد. وكان كيلر سلف راينهارد غريندل قد اضطر إلى الاستقالة بسبب قبوله هدية سخية، أما سلف الأخير فولفغانغ نيرسباخ، فقد ترك مهامه في 2015 إثر فضيحة حيث كان ملاحقاً بقضية شراء أصوات لاستضافة مونديال 2006.

ويجري مدير الاتحاد الألماني أوليفر بيرهوف مفاوضات راهناً للتعاقد مع فليك مدرب بايرن ميونيخ المستقيل من منصبه، وذلك لخلافة لوف بعد الكأس القارية المقررة الشهر المقبل، كما يستعد الاتحاد الألماني لملف استضافة كأس أوروبا 2024.