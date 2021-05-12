الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت السلطات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48 شهيداً من بينهم 14 طفلاً و3 سيدات و304 إصابات.

وذكرت وكالة أنباء فلسطين، أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة، وإصابة ستة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأفاد إعلام إسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرسل مبعوثا غداً للتهدئة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

واستهدفت غارتين دراجة نارية شرق خان يونس وأصيب فها مواطن، ومركبة على مفرق حمودة في بيت لاهيا، أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح إحداها وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، موقعا شهداء، وجرحى، ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.