الإفراج في ليبيا عن دفعة جديدة من الأسرى

أعلن المجلس الرئاسي الليبي الإفراج عن 35 محتجزا من قبل الجيش بقيادة المشير خليفة خفتر وما يعرف بقوات بركان الغضب، الطرفين المتصارعين في حرب طرابلس العام الماضي. ونقلت بوابة «الوسط» عن عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اللواء مصطفى يحيي، إفادته «بإنجاز عملية جديدة لتبادل المحتجزين في منطقة الشويرف، بالإفراج عن 35 محتجزا من الطرفين». وعلق يحيي بالقول إن عملية إطلاق محتجزين بين الطرفين ليست الأولى، مشيرا إلى أن جميع المفرج عنهم بصحة جيدة، وقد وصل أغلبهم إلى مناطقهم. وأوضح المسؤول أن عملية الإفراج التي حضرها عدد من أعيان ومشايخ مدينة الشويرف، جاءت بفضل جهود خيرة تواصلت لأشهر طويلة من الطرفين. وكانت مصادر محلية قد أعلنت في وقت سابق أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أشرفت في منطقة الشويرف جنوب غربي البلاد على عملية لتبادل مجموعة جديدة من المحتجزين.



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