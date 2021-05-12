طالبان تسيطر على منطقة استراتيجية في أفغانستان

وأضاف عضوا المجلس الإقليمي أن المسلحين أشعلوا النار في مبنى الحي بعد الاستيلاء عليه.وتابع المسؤولان أن القوات الحكومية المتمركزة هناك طلبت دعما من كابول، لكن لم يتم توفير الدعم. وهناك تقارير متضاربة بشأن مصير نحو 70 من أفراد القوات الحكومية المتمركزة هناك. وقالت وزارة الداخلية، إن القوات «انسحبت بشكل تكتيكي» لكن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن القوات استسلمت بعد اشتباك قصير، وقتل عدد من أفراد القوات. وذكرت طالبان أنها استولت على كمية كبيرة من الذخائر والعتاد.
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