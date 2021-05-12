صحيفة الغارديان البريطانبة تعترف بخطئها التاريخي لدعمها اعلان بلفور

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 02:26 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الغارديان البريطانية يوم 7/5/2021 بمناسبة مرور مائتي عام على تأسيس الصحيفة أفدحَ الأخطاء الصحفية التي ارتُكبت خلال مسيرتها في قرنين من الزمن!

واعتبرت الصحيفة أن تغطيتها لوعد بلفور عند صدوره عام 1917م كانت من أفدح أخطاء الصحيفة، لأن هذا الوعد غيَّر العالم حينما سهَّل تأسيس، (وطن قومي لليهود في فلسطين) الذي كان خطأ فادحا، لأنه منحاز للحركة الصهيونية.

وقالت الصحيفة: “إنَّ “إسرائيل” اليوم، ليست هي البلد الذي تنبأت به صحيفة الغارديان، لقد أخطأت الصحيفة خطأ فادحا”!

وكانت ردود المنظمات الصهيونية في بريطانيا غاضبة على هذه المراجعة التاريخية للصحيفة التي سيكون لها آثارها المستقبلية، فقد أعلنت رئيسة الجاليات اليهودية، ماري زيال، وكذلك السفارة الإسرائيلية في لندن، وجمعية مكافحة التمييز اليهودية عن غضبها على الصحيفة، لأنه يقوِّض مشروعية دولة اليهود الوحيدة في العالم!

يثير مقال الصحيفة تساؤلات حقيقية حول مشروعية الوعد ونتائجه على أرض فلسطين، فهل يا ترى رصيد ” إسرائيل ” من الشرعية في أنظار النخب السياسية في بريطانيا والغرب دخل مرحلة الانحدار، وكيف سيوظف الفلسطينيون والعرب هذا التوجه الجديد المعلن، وما موقف الحكام العرب الذين راحوا على الحج والناس راجعة بعقدهم ات فاقات التشبيك مع الكيان الصهيوني؟ اسئلة سيجيب عليها المستقبل.