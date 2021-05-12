شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان قوات الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عدوانها على قطاع غزة مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في صفوف الفلسطينيين.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 35 شهيدًا بينهم 12 طفلًا و3 سيدات و233 إصابة بجروح مختلفة.
من جهة أخرى دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بسبعة صواريخ برجًا سكنيًا وسط مدينة غزة مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه.
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