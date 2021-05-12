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انت الان تتابع خبر بالصور: أفكار للمحجبات لإطلالة أنيقة وعصرية في عيد الفطر والان مع التفاصيل
الفستان الماكسي
إرتدي الفستان الماكسي الذي يخفي عيوب الجسم ويظهرك بإطلالة أنيقة وملفتة. إختاري الخامات الخفيفة الطبعات الناعمة الملائمة لأجواء الصيف الحارة، ونسقي بالطبع الأكسسوارات التي تليق بفستانك.
سروال التراوزر
يعتبر سروال التراوزر من القطع الأكثر رواجاً لهذا الموسم، إلبسيه مع توب قميص تربطينه على خصرك وكرديغان بخامة ناعمة، للوك عصري مريح. يمكنك انتعال أحذية الكعب العالي أو الصنادل المسطحة مع سروالك الواسع.
العباءة مع الجينز
هي من أكثر الإطلالات الشبابية الملفتة والمحتشمة التي يمكن اعتمادها في العيد. نسقي تحت عباءتك المفتوحة جينز وتوب بسيط، خصوصاً إذا كانت العباءة مطرّزة، واستكملي اللوك بحذاء بكعبٍ عالٍ.
التنورة المثنية الطويلة
لوك أنثوي ناعم تختارينه ليوم عيد الفطر، بارتداء التنورة المثنية الطويلة التي تخفي عيوب الجسم وتضفي على إطلالتك لمسة من الأناقة. ضعي التوب داخل التنورة وانتعلي الصنادل أو الميول المفتوحة من الخلف.
الدنيم
الالوان الزاهية
الجمبسوت