خلال عملية استخبارية نوعية.. مقتل احد قيادات داعش جنوبي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، من قتل احد قيادات داعش جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان مشترك لمديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز مكافحة الارهاب، "انه وخلال عملية استخبارية نوعية تأطرت بتعاون امني كبير ما بين المديرية والجهاز، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ واستخبارات لواء المشاة ٥٥ والفوح الثالث منه وقوة من العمليات الخاصة لجهاز مكافحة الارهاب من قتل الارهابي القيادي في عصابات داعش والمكنى ( ابو ربيع ) المسؤول الامني لما تسمى بولاية الجنوب".



واشار البيان الى ان "العملية نفذت في منطقة المقالع بالرضوانية جنوبي بغداد"، مبينا ان "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".