الصحة تؤكد اخضاع العائدين من الهند للاجراءات الصحية وتكشف عدد المصابين بينهم

واوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح ورد للسومرية نيوز، ان "جميع العائدين من الهند يخضعون لضوابط واجراءات الصحة العامة"، نافياً "ما ينشر خلافا لذلك".

واضاف ان "وزارة الصحة نجحت في استقبال الوجبة الاولى من العائدين من الهند، وكان بينهم ٨٣ مصاباً تم عزلهم"، مشيرا الى انه "تم استقبال الوجبة الثانية وكان بينهم ٢٧ مصابا".



وتابع ان "الوزارة بصدد استقبال الوجبة الثالثة وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والنقل".