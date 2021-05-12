الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين يناقشان الوضع في القدس في اتصال هاتفي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الرئاسة التركية اليوم الأربعاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا في اتصال هاتفي التوترات في قطاع غزة ومدينة القدس، فيما تسعى أنقرة لتحرك دولي ضد إسرائيل.

وشنت إسرائيل مئات الضربات الجوية على قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء بعدما أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة وابلا من الصواريخ عبر الحدود في أعنف تبادل للهجمات منذ أعوام أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35.

وذكر بيان صدر عن مكتب أردوغان أنه قال لبوتين إن المجتمع الدولي يتعين أن "يلقن" إسرائيل "درسا رادعا"، مضيفا أن أنقرة تعمل على ذلك.

كما دعا أردوغان إلى العمل من أجل إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى المنطقة لحماية الفلسطينيين، وهو اقتراح تطرحه تركيا منذ 2018.