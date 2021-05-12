حداد في تترستان الروسية بعد إطلاق نار في مدرسة

قازان-أ.ف.ب

تشهد جمهورية تترستان الروسية، الأربعاء، يوم حداد غداة حادث إطلاق نار دام داخل مدرسة، أثار جدلاً داخل السلطة الروسية حول قواعد حيازة الأسلحة النارية واستخدام الإنترنت، ووضعت أكاليل الزهور والألعاب والشموع خلال الليل أمام المدرسة رقم 175 في مدينة قازان عاصمة تترستان، حيث قُتل سبعة أطفال وشخصان،

ونكست الأعلام فوق المباني العامة نصف صوارٍ، وفق ما أظهرت صور نشرتها وكالة أنباء «تتار-إنفورم» المحلية. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المقرر أن يتم تشييع أول الضحايا خلال النهار.

وصباح الثلاثاء، اقتحم إلناز غاليافييف (19 عاماً) هذه المدرسة قبل أن يفتح النار ببندقية، وأظهرت مشاهد صادمة بثها شهود عبر وسائل التواصل الاجتماعي أطفالاً ومراهقين يقفزون من نوافذ المبنى المكون من ثلاثة طوابق للهروب من إطلاق النار. الأطفال الضحايا هم في الصف التكميلي الثالث أي تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و14 سنة، والضحيتان الأخريان هما مدرّسة وموظفة في المدرسة.

أشارت وكالة «تاس» للأنباء إلى أن إلفيرا إغناتيفا (25 عاما) كانت مدرسة لغة إنجليزية، ونقلت عن مصدر في الشرطة أنها حاولت إنقاذ الطلاب قبل أن يتم إطلاق النار عليها، وأوقفت الشرطة المهاجم الذي فجر عبوة ناسفة، بحسب المحققين، قبل دخول المدرسة، وأُدخل المستشفى ما مجموعه 21 شخصاً هم 18 طفلاً وثلاثة بالغين وستة من القصر في وضع خطر.

وأظهر شريط فيديو بث عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتلفزيون الروسي مطلق النار وهو عاري الصدر ومغطى بالدماء في زنزانة يقول إنه خطط لفعلته «لأنني أكره الجميع»، ومن المقرر أن يمثل أمام قاض، الأربعاء، ليقرر توقيفه احترازيا.

وهذه أسوأ عملية إطلاق نار في مدرسة روسية منذ العام 2018، إذ نادراً ما تتعرض المدارس لحوادث مماثلة نظراً للإجراءات الأمنية المشددة في المرافق التعليمية ولصعوبة شراء أسلحة نارية، وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بمراجعة قواعد حيازة الأسلحة النارية على ما قال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف، ومن المقرر أن تتم دراسة قانون لتشديد هذه القواعد الأسبوع المقبل.

كما شدد رئيس الدوما فياتشلاف فولودين على «أنه من الضروري» مناقشة «إنهاء إخفاء الهوية على الإنترنت» لمحاربة نشر «الرسائل العنيفة وتمجيد التطرف».

وتذكِّر عملية إطلاق النار هذه بتلك التي حصلت في أكتوبر/ تشرين الأول 018، عندما قتل تلميذ 19 شخصاً في مدرسة ثانوية قبل أن ينتحر في مدينة «كيرتش» في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها روسيا العام 2014.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على «العولمة» في عملية إطلاق النار آنذاك، معتبراً أن ظاهرة إطلاق النار في المدارس نشأت في الولايات المتحدة.