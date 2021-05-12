«الجنائية الدولية» قلقة من العنف بالأراضي الفلسطينية.. وبريطانيا تدعو إلى «ضبط النفس»

عواصم- رويترز، أ.ف.ب

عبّرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عن قلقها إزاء تصاعد العنف بالأراضي الفلسطينية واحتمال ارتكاب جرائم حرب هناك.

وكتبت بنسودا على «تويتر»: «أتابع بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك في غزة ومحيطها، وربما ارتكاب جرائم تندرج تحت نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إسرائيل والفلسطينيين إلى «ضبط النفس»، قائلاً: إنه «قلق جداً» من «العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين»، وحث على «وقف التصعيد بشكل عاجل». وقال في تغريدة على «تويتر»: «أحض إسرائيل والفلسطينيين على التراجع عن حافة الهاوية وضبط النفس»، مؤكداً أن «المملكة المتحدة قلقة جداً بشأن العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين ونريد وقف التصعيد بشكل عاجل».