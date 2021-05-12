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تعاون فني وثقافي بين مصر وصربيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

12 مايو 2021

14:54 مساء

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القاهرة: ”الخليج 365”
اتفقت السفارة المصرية في بلجراد مع المكتبة الوطنية الصربية على التعاون في مجالات الفن والثقافة والإبداع، وشارك عمر الجويلي سفير مصر في بلجراد في احتفالية لإنشاء قسم للكتب المصرية في المكتبة، وتم إهداؤها 50 كتاباً تدور حول التاريخ الحديث لمصر.
وقالت وزارة الخارجية المصرية: "يشمل التعاون مع المكتبة الاستفادة من دورها كمركز ثقافي لتنظيم سلسلة أنشطة لإبراز الثقافة المصرية، بدءاً بمعرض للصور الفوتوغرافية عن الإبداع المعماري للكنائس المصرية وملامح الفن الإسلامي، وتطور تصميم المجوهرات والحلي منذ مصر القديمة، ومدارس الخط العربي المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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