محافظ مصري يسعف مصاباً في حادث

القاهرة:”الخليج 365”

بادر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم المصرية، إلى التدخل لإسعاف أحد أبناء المحافظة، تعرض لحادث سير.

وكان المحافظ يقوم بجولة ليلية، مساء الثلاثاء، بمدينة الفيوم، عاصمة المحافظة، عندما وجد شخصاً ملقى على الأرض، مصاباً جراء حادث سير. وعلى الفور أوقف المحافظ سيارته، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب، ووجه باستدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

والأنصاري تخرج في كلية الطب عام 2001، وعمل بخدمات نقل الدم لمدة 6 سنوات، وكان يشغل منصب رئيس هيئة الإسعاف بوزارة الصحة المصرية قبل أن يعين محافظاً للفيوم.