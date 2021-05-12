شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 1,477 متعافياً من "كورونا" و1,508 إصابة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‌‎دبي: "الخليج"

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا»، ومخالطيهم وعزلهم.. أعلنت إجراء 210,362 فحصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل التقنيات.

‌‎ وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الكشف عن 1,508 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة, ‌‎كما أعلنت وحالتي فاة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس.

‌‎ وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات، ضماناً للصحة والسلامة.

‌‎ كما أعلنت شفاء 1,477 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى.