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أشرف عبدالباقي يعرض مسرحيتين في عيد الفطر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

12 مايو 2021

14:24 مساء

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القاهرة: أحمد الروبي
يعرض الفنان المصري أشرف عبدالباقي مسرحيتين خلال عيد الفطر، إذ يقدم «كلها غلط» على مسرح الريحاني في أول أيام عيد الفطر، في الساعات المصرّح فيها بالعرض طبقاً لقرار رئاسة الوزراء، مع اتخاذ التدابير الاحترازية، والمسرحية من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب.
المسرحية الثانية بعنوان «صباحية مباركة»، بطولة علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبو ليلة، حسام داغر، وأحمد سلطان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، أشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، ومن إخراج أشرف عبدالباقي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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