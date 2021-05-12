أشرف عبدالباقي يعرض مسرحيتين في عيد الفطر

القاهرة: أحمد الروبي

يعرض الفنان المصري أشرف عبدالباقي مسرحيتين خلال عيد الفطر، إذ يقدم «كلها غلط» على مسرح الريحاني في أول أيام عيد الفطر، في الساعات المصرّح فيها بالعرض طبقاً لقرار رئاسة الوزراء، مع اتخاذ التدابير الاحترازية، والمسرحية من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب.

المسرحية الثانية بعنوان «صباحية مباركة»، بطولة علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبو ليلة، حسام داغر، وأحمد سلطان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، أشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، ومن إخراج أشرف عبدالباقي.