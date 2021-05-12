شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» المصرية تعلن الفائزين في «كل يوم سؤال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، نتيجة مسابقة «كل يوم سؤال»، التي شملت فوز 25 طفلاً، من بين 484 من 17 محافظة مصرية، شاركوا في هذه المسابقة.

وكانت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د. نيفين محمد موسى، نظمت المسابقة، طوال رمضان، من خلال مركز توثيق وبحوث أدب الطفل في الإدارة المركزية للمراكز العلمية، تحت مظلة المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك».

واعتمدت د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، نتيجة المسابقة. وقالت الوزارة، في بيان: إن تحليل بيانات الفائزين الـ25، كشف أنهم ينتمون إلى 13 محافظة، هي القاهرة، وأسيوط، والإسكندرية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وقنا، والغربية، والشرقية، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة، وشمال سيناء، والمنيا، إلى جانب تفاعل أطفال من محافظات أخرى، لم يتمكنوا من تحقيق الفوز، من محافظات دمياط، والقليوبية، والفيوم، وسوهاج، ما يجسد فكرة العدالة الثقافية، التي تعد أحد الاستراتيجيات المحورية التي تعمل عليها الوزارة في كل ربوع مصر.