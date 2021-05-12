شكرا لقرائتكم خبر عن تكهنات بعودة جينيفر لوبيز وبن أفليك تشعل شبكات التواصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس (أ ف ب)

كثرت التكهنات في الأيام الأخيرة بعودة العلاقة العاطفية بين جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد 17 عاماً من انفصالهما، على ما أورد عدد من وسائل الإعلام المتخصصة في أخبار المشاهير في الولايات المتحدة وخارجها.

وكانت الممثلة والمغنية البالغة 51 عاماً، أعلنت أخيراً، فسخ خطوبتها من لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز، في حين أن الممثل والمخرج البالغ 48 عاماً عازب منذ مدة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة لـ«بينيفر» (وهو لقب يجمع اسمي جينيفير وبن، أطلق على الخطيبين السابقين عندما كانا على علاقة بين عامي 2002 و2004)، ويظهران فيها داخل سيارة في ولاية مونتانا. وأثارت هذه الصورة سيلاً من التعليقات على الشبكات الاجتماعية.

ومع أن لا شيء في الصورة يؤكد أنهما قررا إحياء علاقتهما العاطفية، فإن مجلات المشاهير تزخر بـ«المصادر» التي تلمّح، ولو بشيء من التحفظ الوقائي، إلى أن النجمين قد يكونان انتقلا إلى «شيء إضافي» في علاقتهما.

وغرّدت الممثلة كاثي جريفين التي يبلغ عدد متابعيها عبر «تويتر» أكثر من مليونين «أنا متحمسة لذلك أكثر مما أعترف به».

ورداً على سؤال من محطة «إن بي سي» عن هذا الموضوع، الثلاثاء، قال الممثل مات ديمن، صديق أفليك منذ الطفولة «لا يوجد كحول كافٍ في العالم» ليجعله يقول شيئاً عن هذا الأمر.

وتابع قائلاً إن احتمال تجدد العلاقة بين النجمين «سيكون رائعاً»، مضيفاً «آمل في أن يكون ذلك صحيحاً».