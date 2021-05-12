معايير بيئية في تخطيط المناطق الجديدة بمصر

القاهرة: ”الخليج 365”

وقع المركز القومي للبحوث في مصر، وجهاز شؤون البيئة، بروتوكول تعاون في مجال إعداد الدراسات عن الوضع البيئي، ووضع المعايير الواجب الالتزام بها، عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة، وكذلك وضع المعايير المستهدفة للمناطق القديمة، على أن يقوم المركز، بإعداد الدراسات ومقترحات الحلول اللازمة لهذه المناطق.

ويأتي توقيع البروتوكول في ضوء زيادة المشكلات والمخاطر والآثار السلبية للمشروعات على البيئة، مما أدى إلى زيادة الاهتمام بضرورة إدراج البعد البيئي في عملية التخطيط، تحقيقاً لأهداف المحور البيئي في استراتيجية التنمية المستدامة.

ويقضي البروتوكول بقيام المركز بإعداد دراسة متكاملة متعددة المهام لتقييم الوضع البيئي والصحي والاجتماعي، لمنطقة «العكرشة»، محافظة القليوبية، مع اقتراح أفضل الحلول البيئية اللازمة.