شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تشارك أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو يبرز مشاركة القوات المسلحة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتنفيذ عدد من الزيارات لمنازل أسر الشهداء بعدد من محافظات الجمهورية وتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك، فى ظل الإجراءات الإحترازية التى تتبعها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة إنتشار فيروس كورونا.

من جانبهم عبر أسر الشهداء عن عميق إمتنانهم للجهود التى تبذلها الدولة المصرية التى لاتنسى أبدا أبنائها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن استقراره وسلامة أراضيه.

تأتى تلك الزيارات تأكيداً على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء فى كافة الإحتفالات والمناسبات ، وتأكيداً على المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة تجاه أبنائها ممن قدموا أرواحهم فداءاً للوطن.